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高捷被扭曲為「錯誤建設」 管碧玲批：台北觀點

2017-05-08  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，不過國民黨立委今日為杯葛議事，在議場內念經讀報，而民進黨立委管碧玲指出，在國民黨立委朗讀的幾篇文章中，高雄捷運不斷被批評，被指是「錯誤的建設」，她在臉書列出數據反駁此事，強調這是長期以來重北輕南的「台北觀點」。

管碧玲指出，現階段高捷有紅、橘兩線，共42.8公里，目前每天運量大約18萬人次，北捷在第三年陸續開通淡水線、中和線後，平均日運量才上升到16.6萬人次，和現在高雄捷運的運量差不多。管碧玲認為，北捷運量真正上升的關鍵是經過大台北都會中心的板南線通車，每日運量提升到2000年的73萬人次，就在台北市民享受便捷服務時，高雄市民爭取捷運路網卻被國民黨批評為沒人坐的錢坑計畫，這叫高雄市民情何以堪？

管碧玲表示，高捷黃線行經116萬人口的都會核心區，可連結長庚醫院和棒球場，相信黃線加入後夠像北捷板南線一樣，大幅提升高雄捷運的運量，加上環狀輕軌後，基本路網形成，未來其他路線則可改用輕軌，藉此減輕財政壓力，高雄市在未來也很有機會成為一個「永續生態交通城市」。

另外，管碧玲也提到，岡山路竹延伸線對於北高雄的路竹高雄科學園出非常重要，便捷交通讓員工在工作之餘也能享有高雄市區的生活基能，這也是吸引台積電、群創等企業進入園區的重要考慮因素之一。最後，管碧玲強調：「不斷扭曲高雄捷運建設的意義，背後的無知與傲慢，實在很難容忍！」

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  • 管碧玲指出，高雄捷運不斷被批評，被指是「錯誤的建設」，她在臉書反駁此事，強調這是長期以來重北輕南的「台北觀點」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    管碧玲指出，高雄捷運不斷被批評，被指是「錯誤的建設」，她在臉書反駁此事，強調這是長期以來重北輕南的「台北觀點」。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 管碧玲臉書全文。（圖擷取自管碧玲臉書粉絲專頁）

    管碧玲臉書全文。（圖擷取自管碧玲臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫 管碧玲 高雄捷運
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