| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁國家公園傳鱷魚出沒 港口溪水上活動暫停
 首頁 > 政治

韓國瑜：北農總經理須「阿莎力」！賴坤成具此特質

國民黨主席候選人韓國瑜今天到台東縣議會爭取支持。（記者黃明堂攝）

2017-05-08  14:42

［記者黃明堂／台東報導］國民黨主席候選人韓國瑜今天到台東拜票，被媒體問到前立委賴坤成可能接任他所遺留的台北農產運銷公司總經理，他表示，管市場需要「阿莎力」的人，賴坤成有此特質。

韓國瑜昨天及今天在台東拜票，走訪眷村，聽取榮民心聲，他說，在台東也感受到民心思變，他希望能帶領國民黨，即使在野，也能有番作為。

他今天到台東縣議會拜會議長饒慶鈴，饒當時正在會議室參加漁民反對限制12海浬禁用魚槍的抗議大會，韓國瑜久侯之後，直接到會場，饒特別向漁民們介紹韓國瑜自我介紹說，他不是最優秀也不是最聰明的候選人，但肯定是最不一樣的候選人，漁民們很熱情的大喊「凍蒜啦」！

韓國瑜是前台北農產運銷公司總經理，前台東立委賴坤成可能接北農總經理的傳言已有一段時間，韓國瑜回復媒體詢問時表示，管理市場不是什麼人都做得來，一定要「阿莎力」才行。他曾與賴坤成在立法院共事，感覺賴跟他一樣都是「阿莎力」的人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北農產運銷公司 國民黨主席選舉 賴坤成 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：韓國瑜：北農總經理須「阿莎力」！賴坤成具此特質


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.