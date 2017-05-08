韓國瑜：北農總經理須「阿莎力」！賴坤成具此特質
2017-05-08 14:42
國民黨主席候選人韓國瑜今天到台東縣議會爭取支持。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］國民黨主席候選人韓國瑜今天到台東拜票，被媒體問到前立委賴坤成可能接任他所遺留的台北農產運銷公司總經理，他表示，管市場需要「阿莎力」的人，賴坤成有此特質。
韓國瑜昨天及今天在台東拜票，走訪眷村，聽取榮民心聲，他說，在台東也感受到民心思變，他希望能帶領國民黨，即使在野，也能有番作為。
他今天到台東縣議會拜會議長饒慶鈴，饒當時正在會議室參加漁民反對限制12海浬禁用魚槍的抗議大會，韓國瑜久侯之後，直接到會場，饒特別向漁民們介紹韓國瑜自我介紹說，他不是最優秀也不是最聰明的候選人，但肯定是最不一樣的候選人，漁民們很熱情的大喊「凍蒜啦」！
韓國瑜是前台北農產運銷公司總經理，前台東立委賴坤成可能接北農總經理的傳言已有一段時間，韓國瑜回復媒體詢問時表示，管理市場不是什麼人都做得來，一定要「阿莎力」才行。他曾與賴坤成在立法院共事，感覺賴跟他一樣都是「阿莎力」的人。
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