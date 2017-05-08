高市議員蕭永達挨告不回應 明計畫公布另位狼師

2017-05-08 14:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕莊姓補教老師今天下午將控告高市議員蕭永達！蕭永達表示，今天不會回應相關問題，明天仍會在議事廳中披露另位「狼師」身分。

女作家議題持續擴大，先前公開指控陳星的高市議員蕭永達曾表示，陳星之外還有一位狼師，且行徑比陳星更可惡，他會在明天總質詢時說出這位狼師身分。

今天中午，蕭永達抽空在高市議會民進黨團向高雄市長陳菊說明，現場還有身兼律師身分的副市長許銘春，3人邊吃邊聊約半小時﹔陳菊事後表示，只是剛好一起吃個飯，並沒給蕭永達任何建議，她同時指出，蕭永達明天還是會說。

此外，蕭永達先前還特別委請同樣有律師身分的高市議長康裕成，明天務必主持議事；高市議會總質詢因人數多，由正、副議長輪流主持，原則上議長康裕成負責藍營與無黨、副議長蔡昌達負責綠營，基於同事情誼，康裕成答應蕭永達，明天會由她主持。