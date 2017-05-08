| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁國家公園傳鱷魚出沒 港口溪水上活動暫停
 首頁 > 政治

高市議員蕭永達挨告不回應 明計畫公布另位狼師

2017-05-08  14:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕莊姓補教老師今天下午將控告高市議員蕭永達！蕭永達表示，今天不會回應相關問題，明天仍會在議事廳中披露另位「狼師」身分。

女作家議題持續擴大，先前公開指控陳星的高市議員蕭永達曾表示，陳星之外還有一位狼師，且行徑比陳星更可惡，他會在明天總質詢時說出這位狼師身分。

今天中午，蕭永達抽空在高市議會民進黨團向高雄市長陳菊說明，現場還有身兼律師身分的副市長許銘春，3人邊吃邊聊約半小時﹔陳菊事後表示，只是剛好一起吃個飯，並沒給蕭永達任何建議，她同時指出，蕭永達明天還是會說。

此外，蕭永達先前還特別委請同樣有律師身分的高市議長康裕成，明天務必主持議事；高市議會總質詢因人數多，由正、副議長輪流主持，原則上議長康裕成負責藍營與無黨、副議長蔡昌達負責綠營，基於同事情誼，康裕成答應蕭永達，明天會由她主持。

廣告
  • 高市議員蕭永達緊咬狼師議題。（資料照，記者葛祐豪攝）

    高市議員蕭永達緊咬狼師議題。（資料照，記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 狼師 蕭永達
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：高市議員蕭永達挨告不回應 明計畫公布另位狼師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.