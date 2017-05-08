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八田與一祭典 獨派呼籲移除蔣中正銅像

自由台灣黨主席蔡丁貴等人高呼「台灣、中國，一邊一國！」（記者劉婉君攝）

2017-05-08  14:04

〔記者劉婉君／台南報導〕八田與一祭典下午舉行，自由台灣黨主席蔡丁貴率領50人到場欲致意，遇上統派在烏山頭水庫大門口抗議，警方為免衝突，將兩方隔開，一行人在門口互呼口號嗆聲。

蔡丁貴表示，八田與一是民族英雄，他們每年都會找時間到烏山頭水庫致意，八田與一雕像遭砍頭事件，讓很多年輕人認識八田與一，統派想要達到的目的適得其反，八田與一的精神永遠在大家心中。

他呼籲水庫管理單位移除蔣中正銅像，「執政黨不做，就由人民來做。」台灣人的眼睛是雪亮的。

統、獨兩派在警方區隔下，分立水庫大門兩側，蔡丁貴等人高呼「台灣、中國，一邊一國。」統派人士高唱《梅花》、「日本人滾回去！」

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  • 自由台灣黨主席蔡丁貴等人高呼「台灣、中國，一邊一國！」（記者劉婉君攝）

    自由台灣黨主席蔡丁貴等人高呼「台灣、中國，一邊一國！」（記者劉婉君攝）

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