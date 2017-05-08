中國打壓我參與WHA 民團籲國會不分藍綠齊聲援
台灣加入WHO宣達團將於19日前往日內瓦，抗議中國打壓台灣餐與WHO等國際組織，台灣聯合國協進會今天（8日）舉辦民間宣達團記者會，呼籲台灣朝野不分藍綠，在立法院提案譴責中國，支持以台灣名義參與WHA。（記者朱沛雄攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月下旬於瑞士登場，網路報名時間今天截止，但我迄未收到邀請函。台灣聯合國協進會號召民間人士組成WHO宣達團，將前往瑞士日內瓦，向國際宣達台灣心聲。宣達團今召開國際記者會，對中國打壓台灣參與國際表達不滿，宣達團團長蔡明憲說，中國打壓台灣不分藍綠，呼籲立法院朝野黨團也應該不分藍綠，在外國議會都聲援台灣的同時，台灣立法院更應作成共同決議，譴責中國，並支持以台灣名義參與WHA。
台灣聯合國協進會今天上午在立法院舉辦WHO宣達團國際記者會，包括前外交部次長高英茂、民報董事長陳永興、台灣醫界聯盟執行長林世嘉及民進黨立委李俊俋、葉宜津、黃偉哲與黃秀芳，和時代力量立委林昶佐等人出席聲援。現場也擠滿了國內外媒體，眾人一同呼喊「WHO for Taiwan」，要為台灣發聲。
宣達團即將於5月19日前往日內瓦，預計到日內瓦湖畔、市區與歐盟總部廣場等地發傳單，拜訪公衛醫療相關的INGO組織，也可能到聯合國人權委員會表達訴求。另外宣達團也規劃到WHA會場外拉布條，抗議中國政府與代表團打壓台灣參與WHO，表達台灣盼參與WHO的心聲。協進會並撰寫了一封公開信，將陸續寄發給WHO所有會員國代表及3位新任祕書長候選人，表達台灣人強烈希望以台灣名義加入WHO的意願。
蔡明憲並表示，美國許多州議會與歐盟國家議會，都曾作出支持台灣參與WHA的決議。台灣民調也顯示高達80.5％的民眾不滿意中國打壓台灣參與WHA的作法，同時有76.6％民眾表態支持政府應以台灣名義申請加入世界衛生組織。在外國議會都聲援台灣的時候，蔡明憲更呼籲，立法院朝野黨團應該不分藍綠一起在立法院提案譴責中國，支持以台灣名義參與WHA。
身為立法院民進黨黨團書記長李俊俋當場允諾表示，民進黨團將要求立法院長針對這件事情召開朝野協商，如果國民黨不願加入，民進黨團也會用黨團名義強烈表達，重視台灣醫療人權的意見。李俊俋強調這週五前黨團一定會有動作。立法院民進黨黨團幹事長葉宜津長年參與推動台灣加入WHO，今也強調，全世界只有中國因為政治因素阻止台灣參與公衛體系，她質問全世界的醫療團體與政府單位，「真的甘願讓中國一個國家破壞全世界的醫療衛生防護網嗎？」要求世界正視台灣的醫療人權。
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