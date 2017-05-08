馬克宏當選法國總統 外交部盼台法深化關係
2017-05-08 13:34
法國總統大選結束，馬克宏順利當選新任法國總統。蔡英文總統今（8）日代表中華民國政府及人民，向新任總統當選人馬克宏先生以及法國人民表達祝賀之意。（資料照，總統府提供）
〔記者呂伊萱／台北報導〕法國總統大選決選結果出爐，中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）以66％的得票率，擊敗34％的極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），成為法國新任總統，也是法國有史以來最年輕的總統。外交部今發布賀函，並表示台法共享自由民主、博愛及人權等普世價值，在經貿投資、科技文教等多方面密切合作，盼未來台法繼續深化雙方關係。
法國於台灣時間今天上午8時許，宣布馬克宏當選新任法國總統。外交部發布賀函，表示中華民國外交部對法國總統大選順利完成及馬克宏先生當選法國總統申致賀忱。
外交部在新聞稿中指出，台灣與法國共享自由、民主、博愛及人權等普世價值，雙邊交流多元，且法國為我在歐洲第4大貿易夥伴，雙方在經貿、投資、科技、文教等方面均密切合作，未來期盼雙方在既有良好基礎上，互惠互利，持續深化雙方在各領域的關係。
法國預計在10天後進行權力交接，法國國民議會則將於6月11日與18日辦理選舉。
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