3陣營民調結果不同 詹啟賢批民調當文宣

2017-05-08 13:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉出現各種民調，黨主席候選人詹啟賢今表示，民調讓人眼花撩亂，「3個陣營居然可以做出3種不同民調結果？」代表有人把民調當文宣，等於是誤導、欺騙，用人為手段改變歷史發展方向，很不適當。

詹啟賢今在臉書直播節目上，談到國民黨主席選舉民調議題，他指出，包含2000年總統大選，近期荷蘭大選、美國總統大選、英國脫歐等民調，都驗證民調不準，現在國民黨主席選舉，把民調拿來做文宣誤導、欺騙黨員，很不適當，等於是用人為手段改變歷史方向。

詹啟賢呼籲，黨員最後還是要本持內心那把尺，用理智、理性選擇，而不是跟著風向走，黨員必須自覺，國民黨的前途由黨員決定。

詹啟賢也提到，法國政壇左、右派長期鬥爭，這次總統大選結果由馬克宏出線，代表選民都很清楚，還是傳統中道路線才是民眾需要的，而馬克宏除了主張中道外，也在政治上沒什麼包袱，形象清新。

詹啟賢說，他很憂心在意識形態的族群漩渦中打轉，包含政治派系交換、花錢綁樁的死灰復燃，這種操弄族群的選舉手法，他期期以為不可，他要以中道、不以族群及意識型態獲得選票，而用民眾對國民黨核心價值的期待，希望法國這次大選可以給黨員帶來深思。