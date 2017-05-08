立院審公教人員年改案 藍委意見不一鬧內鬨
2017-05-08 13:35
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今開始逐條審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。國民黨立委陳學聖再次要求，讓已退教師於再任教職時，可繳回已領退休金，得以重計退休年資；但國民黨立委柯志恩卻希望教育部能在不違反規定下，研議回聘退休教師擔任課輔老師。在最後是否需要表決時，兩人差點針鋒相對。
陳學聖中午再次延續上週的主張，要求已退教師於再任教職時，可繳回已領退休金，得以重計退休年資。他表示，公務員有職缺的問題，教師只要調降師生比就能處理，不會造成現職人員的混亂。
不過柯志恩認為，已經退休的就該退休，但是現在的改革會減少已退者的所得，每月將少掉1.2萬元到2萬元，打亂他們的規劃。她建議做成附帶決議，請教育部研擬，在不違反規定下，回聘有經驗也有意願的退休教師擔任課輔老師。
召委段宜康表示，因為上週都討論過了，就依柯志恩的建議做出附帶決議，條文就按政院版草案通過。陳學聖要求表決，為此讓留下個紀錄。段宜康詢問，現在是國民黨要求表決？民進黨立委李俊俋指出，只要表決，就沒道理再做決議了，柯志恩當場連忙表示，不能表決啦！最後遂依段宜康所建議的方式處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 公立學校教職員退休撫卹條例草案 年金改革
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 染指女兒緩刑竟再犯 獸父涉恐嚇等罪被起訴
- 《感性時間》最終集 陳凱倫追思李季準
- 聯強4月營收236億元 年減11％
- 自由廣場》（澄社評論）CAS驗證納入戴奧辛檢測？
- 新北警開20槍射輪胎 逮通緝犯
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 法國總統大選 雷朋致電馬克宏認輸
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票率66％ 法國史上最年輕總統
- 17歲台女小提琴家 獲保加利亞音樂大賽首獎
- 法總統選舉 看好馬克宏勝出
- 為劉德華守身29年 「楊麗娟第2」身分曝光
- 自由廣場》國民黨眼裡有沒有台灣漁民？
- 鏗鏘集》 敲鑼打鼓日薪三萬！
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之2 － 龐城之春
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 南韓明總統大選 開票結果10日凌晨大勢底定
- 攤商租約爭議 恆春漁會搬器具挨告
- 台股收盤上漲37.31點 報9937.25點
- 騎士主帥捧詹皇 ：「他是當代喬丹」
- 男子個人射箭》首度參賽金讚! 小鮮肉力退奧運國手
- 賽車》車神舒馬克能走路？ 德雜誌造謠判賠162萬
- 日本40歲足球國寶吃香 時尚圈男女通殺
- 弘文中學call out媽媽 祝母親節快樂
- 高雄圓山飯店連年虧損 立委促2個月內提改善計畫
- NBA》被德羅森假動作騙到 史密斯遭教練罰3千
- 女星婚事卡關 「再拖下去怕生不出來」
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 自由廣場》烏龍照片看國軍戰力「表演」
- 女子個人射箭、混雙》奧運老將 雷母雙金入袋
- 法大選估票 馬克宏當選歷來最年輕總統
- 德北地方選舉 出口民調：執政黨領先
- 11日南部萬安演習 高鐵台南、高雄站外交管
- 張雍置身難民潮 拍攝逃難場景
- 盼找回竹縣居住正義 周江杰發起公民連署請願
- 網球》復出第二站 莎娃馬德里開胡（影音）
- 道路養護 南市赴高雄取經
- 龍眼、荔枝噴藥防蟲 蜜蜂卻死了大半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立院審公教人員年改案 藍委意見不一鬧內鬨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分