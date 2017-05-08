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立院審公教人員年改案 藍委意見不一鬧內鬨

2017-05-08  13:35

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今開始逐條審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。國民黨立委陳學聖再次要求，讓已退教師於再任教職時，可繳回已領退休金，得以重計退休年資；但國民黨立委柯志恩卻希望教育部能在不違反規定下，研議回聘退休教師擔任課輔老師。在最後是否需要表決時，兩人差點針鋒相對。

陳學聖中午再次延續上週的主張，要求已退教師於再任教職時，可繳回已領退休金，得以重計退休年資。他表示，公務員有職缺的問題，教師只要調降師生比就能處理，不會造成現職人員的混亂。

不過柯志恩認為，已經退休的就該退休，但是現在的改革會減少已退者的所得，每月將少掉1.2萬元到2萬元，打亂他們的規劃。她建議做成附帶決議，請教育部研擬，在不違反規定下，回聘有經驗也有意願的退休教師擔任課輔老師。

召委段宜康表示，因為上週都討論過了，就依柯志恩的建議做出附帶決議，條文就按政院版草案通過。陳學聖要求表決，為此讓留下個紀錄。段宜康詢問，現在是國民黨要求表決？民進黨立委李俊俋指出，只要表決，就沒道理再做決議了，柯志恩當場連忙表示，不能表決啦！最後遂依段宜康所建議的方式處理。

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  • 立院司法及法制委員會8日審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。（記者朱沛雄攝）

    立院司法及法制委員會8日審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。（記者朱沛雄攝）

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