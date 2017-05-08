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參訪桃園農業博覽會 蔡英文：新農業革命從桃園開始

蔡英文總統（中）由桃園市長鄭文燦（右二）陪同製作紅龜粿。（記者周敏鴻攝）

2017-05-08  13:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午前往桃園市新屋區參訪「桃園農業博覽會」，由桃園市長鄭文燦導覽生命樹、米食文化展區等，獲民眾熱烈歡迎，她還學習製作紅龜粿，盛讚「台灣的農業，有走出去的實力！」

蔡英文說，行政院推動五加二產業創新，其中「新農業」就是重要的一個項目，政府有決心、有方法能提升農業的附加價值，希望創造讓農民賺錢的前景。

蔡英文還舉桃園農業博覽會為例，她說，結合循環經濟、地景藝術、綠色生活，科技農業的博覽會，讓民眾看到農業不只是傳統、也能創新，「希望台灣新農業革命，能從桃園開始」。

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  • 蔡英文總統（左五）由桃園市長鄭文燦（中）陪同參訪桃園農業博覽會。（記者周敏鴻攝）

    蔡英文總統（左五）由桃園市長鄭文燦（中）陪同參訪桃園農業博覽會。（記者周敏鴻攝）

  • 蔡英文總統參訪桃園農業博覽會。（記者周敏鴻攝）

    蔡英文總統參訪桃園農業博覽會。（記者周敏鴻攝）

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