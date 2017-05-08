農會選舉暴力 林明溱指示加強掃蕩幫派

針對南投縣議員簡峻庭遭毆傷事件，南投縣長林明溱指示警方加強掃蕩、監控幫派份子。（記者張協昇攝）

2017-05-08 13:05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣草屯鎮疑因農會等選舉恩怨，引發縣議員簡峻庭遭毆傷暴力事件，南投縣長林明溱今天在縣務會中指示警方應加強掃蕩、監控派幫，預防類似暴力事件發生。

南投縣議員、也是草屯鎮農會理事的簡峻庭，日前參加完公祭後遭兩男子毆傷，警方調查疑為農會等選舉恩怨引發。

林明溱今天在縣務會議中除肯定警方在第一時間逮捕嫌犯，並針對特定場所進行大規模臨檢、掃蕩的辛勞外，也強調警方對於該掃蕩的幫派份子就應該掃蕩，尤其平時就應該加強監控、約制，預防類似毆鬥、甚至槍擊等暴力事件發生，影響南投治安。