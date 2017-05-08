房屋稅金多數超有感 此縣38萬戶享減收的小確幸
2017-05-08 13:13
彰化縣因新成屋陸續交屋，今年房屋稅收可望增加約2000萬稅金入公庫。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕今年你收到的房屋稅單比去年多還是少呢？絕大多數民眾應該都會哇哇叫，因為實在漲太多了，6都民眾應更有感，不過，人口數最多的彰化縣，卻享有房屋稅不增反減的小確幸，減少數百元到千元都有，煞羡遴近台中市民。
根據彰化縣地方稅務局統計，今年課徵房屋稅全縣共38萬件，該部分稅金歲入預算約27.2億元，其中，4成將入縣庫、6成入鄉鎮市公所財庫，而去年房屋稅收全縣約27億元，今年可望增加2000萬元稅收收入，挹注公庫。
為何稅金減少總稅額還會增加呢？彰化縣地方稅務局房屋稅科科長蕭源廷表示，房屋標準單價是房屋稅的計算基礎，根據房屋稅課稅金額的公式計算，房屋標準單價乘以面積、地段調整率和折舊率，之後再乘以各種用途房屋的稅率，所以，縣內房屋標準單價維持，不做調整，但因房屋折舊率的減額，反映在民眾可減少繳納房屋稅額。
蕭源廷指出，近年不少新房陸續交屋，新屋雖然享受不到折舊的減稅，可因房屋標準單價未做調整，繳納稅金相對比起有調整房屋標準單價的縣市，所應繳納的房屋稅金便宜許多，而因新成屋交屋之賜，縣內今年比去年增加約2000萬房屋稅金收入。
蕭源廷說，房屋稅依據課稅現值計算稅金，而房屋標準單價的高低決定房屋現值，單價以每平方公尺為單位，舉例來說，彰化縣3層樓鋼筋混凝土建造的房子，彰化縣每平房公尺是2600元計價，台北市卻要9100元，是彰化縣的3.5倍，課稅公式是越乘越大，台北市等都會縣市的房屋稅高於彰化縣原因在此。
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