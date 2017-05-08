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協助解決澎湖農漁產問題 澎湖縣農會報恩挺郝龍斌

2017-05-08  12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一場國民黨主席選舉，卻意外讓澎湖藍營分成4派，前立委林炳坤系統支持吳敦義、前縣長賴峰偉系統支持詹啟賢、國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發系統支持洪秀柱，澎湖縣農會系統今也宣布力挺郝龍斌，感恩其協助解決農產品過剩問題。

民國103年時任台北市長的郝龍斌抵澎，澎湖縣農會前常務監事郭武雄建言澎湖絲瓜生產過剩滯銷問題，郝指示台北農產運銷公司協助，建立雙方合作管道，解決澎湖農產品滯銷問題，事隔多年後郝龍斌參選國民黨主席，完成8連霸的澎湖縣農會總幹事陳一正率領農會系統感恩回饋，宣布支持郝龍斌。

郝龍斌今在全國農會理事長蕭景田、澎湖縣農會理事長葉文泉、總幹事陳一正等人陪同下，與澎湖農友會面，郝痛批民進黨去中華民國化，包括蔡英文自稱來自台灣總統、提名大法官不尊重中華民國憲法及想要改革新台幣等作為，因此郝龍斌除主張92共識、一中各表外，就是主張一中就是一個中華民國，捍衛中華民國與反對台獨同樣重要。

另外，郝龍斌也說明參選國民黨主席的原因，就是國民黨好台灣才會好，強調傾聽基層聲音、解決基層問題，才能創造雙贏，並重申當選國民黨主席後，一定力推郭台銘參選總統，強調擔任黨主席絕對不可有私心，希望借重郭救夏普、買東芝的魄力及成功經驗，救台灣經濟。

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  • 澎湖縣農會總幹事陳一正〈右〉致贈粽子，象徵郝龍斌包中。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣農會總幹事陳一正〈右〉致贈粽子，象徵郝龍斌包中。（記者劉禹慶攝）

  • 郝龍斌獲得澎湖縣農會系統支持，現場喊口號提振士氣。（記者劉禹慶攝）

    郝龍斌獲得澎湖縣農會系統支持，現場喊口號提振士氣。（記者劉禹慶攝）

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