回應換召委訴求 邱議瑩忍辱退讓「本週不當」

立院經濟聯席委員會8日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委高喊「退回重擬召委」，藍綠對峙會議中斷，隨後主席邱議瑩發言表示，本週都不會再擔任召委，希望國民黨委員不再杯葛，隨後離開會議現場。（記者黃耀徵攝）

2017-05-08 12:21

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院國民黨團今日以朗讀方式杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」，並要求撤換召委邱議瑩及謝罪。經過一上午議事空轉後，召委邱議瑩忍辱退讓答應國民黨訴求，宣布這週不會繼續擔任召委。

本週輪值召委的邱議瑩在11點多回到主席台表示，感謝國民黨委員對本席厚愛，一開始議事抗爭訴求就是換掉她。

邱議瑩指出，她願意善意回應國民黨訴求，忍辱接受國民黨不讓她當召委的訴求，因她不忍心看見台灣發展及前瞻建設，「因為邱議瑩一人而受到延宕，這個禮拜我不會繼續再擔任召委！」

邱議瑩也說，希望換了召委以後，國民黨能說到做到，今日下午或週三會議就能開始進行，續審前瞻條例草案。

但在場國民黨立委林為洲、張麗善、蔣萬安及徐志榮等人，則在邱議瑩宣布本週不當召委後，隨即馬上高喊「退回重擬」，引起民進黨立委回嗆「不要得寸進尺」。

邱則隨即離開委員會，藍委則持續「為礙朗讀」到中午，國民黨立委林為洲指出，下午還要繼續念、繼續擋。

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