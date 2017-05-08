參訪桃園農業博覽會 蔡英文：只來一次不夠！

2017-05-08 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天上午和桃園市長鄭文燦一起參觀桃園農業博覽會，期間拿起手機，體驗以太陽能板發電為原理的「生命樹」來充電，在參訪原民造屋區時還受到許多民眾熱烈歡迎，蔡英文更在致詞時表示，這次農博很精彩，只來一次是不夠的。

《蘋果日報》報導，蔡英文不只受到民眾熱烈歡迎，當地原住戶還贈送泰雅族的披肩給她，小英還在參觀客家米食文化館時，與民眾搏感情展現親和力，親自動手製作紅龜粿。

蔡英文在致辭時表示，新屋是北部地區相很重要的米倉，她也肯定桃園市府舉辦農業博覽會的表現，更稱讚此次農博很精彩，「來一次是不夠的！」。