環教基金每年透支 桃市府用於動員農博挨轟
［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府正在新屋舉辦農業博覽會，上週才被質疑參觀人次「數字灌很大」，市議員萬美玲今天在議會質詢環保局時指出，環境教育基金每年都透支，市府卻動用這筆基金補貼遊覽車車資，動員各里前往農博，痛批市府為了衝業績剝奪有限資源，市議員劉茂群也痛罵，不要再找人頭拚觀光；副市長游建華說，要不要去農博，是尊重里長和市民意願，但議員不買單。
桃園市環保局長沈志修也否認提供補助是在動員，他說，農博參觀人次就算扣掉這一部分還是很多，不需要特別衝人數，市府也不會強迫，並強調，農博展館有廢棄物DIY、光電埤塘等許多環教題材，市府是出自善意，才鼓勵里長帶里內志工或有熱情的里民學習環境教育，未來成為環保種子，協助推廣理念。
萬美玲指出，桃園市政府提案，以環境教育基金補助鄰里長及志工參與農博，每里有80個名額、兩台遊覽車最高可補助1萬2千元，共補助495里、總經費594萬元，但103年、104年環境教育志工培訓及社區環境推動全年度預算也才分別480萬元、360萬元，這次光補助一次活動車資就耗資594萬元，令人咋舌。
她說，環境永續科今年環教基金預算僅4400萬元，須執行的業務非常多，包含環境教育的宣導、研究、國際交流及行政庶務等，過去幾年都是透支虧損，根本不應該為了衝業績，剝奪有限預算，只為了動員里民去農博。
萬美玲表示，市府嘴上說農業博覽會能推動環境教育，但實際到了現場，烤香腸、炸臭豆腐等小攤販很多，幾乎都是使用免洗餐具，垃圾、廚餘和資源回收也不分類亂丟，完全不環保，導覽人員更只是帶大家去拍拍照，沒有提到任何環保知識，「到底跟環境教育有何干？」
游建華回應說，要不要申請補助參與農博，會尊重里長意願、沒有任何強迫，但萬美玲、劉茂群質疑，市府消息傳出，很多里民認為有「免費一日遊」機會、不去可惜，但又只提供每里80個名額，搞得里長都很難做人，「市府根本是拿石頭砸自己腳。」
「要是真的做得好，還怕沒人來？」劉茂群表示，市府應該好好檢討，農博塵土飛揚、太陽曬，沒什麼吸引力，環保局也應該做好本業，不要亂花錢找人拚觀光。
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