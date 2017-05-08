避免中國打撈殘骸 海軍仍監控雄三誤射海域

2017-05-08 12:38

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍雄三飛彈誤射已近一年，飛彈卻仍無所獲，海軍研判雄三可能在高速撞擊海面後爆炸解體，加上沉浸海水多時，就算被有心人士撈獲，也應該沒有機敏參數外洩之虞，但海軍今天強調，為了讓雄三飛彈機敏參數外洩的風險降到最低，海軍仍會長期監控該處海域，掌握是否有船隻滯留打撈作業的異常情形，避免中國針對雄三飛彈殘骸進行任何探詢及打撈作業。

海軍官員今天透露，去年7月1日發生金江軍艦誤射雄三飛彈事件，當天就派出水面艦艇6艘次以及S70C直升機1架次，到週遭海域實施海空警戒及搜索；另為求慎重，海軍還邀集中科院技師到與金江軍艦同級軍艦的珠江軍艦，實施飛彈飛行路徑重建，研判路徑及預判可能落水點，並依據附近潮汐、海流等資料，擴大搜索警戒區域。

官員說：「海軍前後在研判可能落水的海域，用劃定六處方格海域的方式進行搜索，歷時長達62天，搜索面積達到118平方海里，但最後仍是毫無所獲」。他說，參與後續搜索的水面艦，包括有獵雷艦10艘次、達觀艦5艘次、LCU艇14艘次。

海軍官員指出，事發附近海域是海軍艦艇經常行的水道，也是雷達站涵蓋範圍，即使搜索毫無所獲，海軍仍將長期監控海域是否有船隻滯留執行打撈作業的異常情形，避免中國針對雄三飛彈殘骸實施任何探詢打撈作業，務必要將機敏參外洩的風險降到最低。