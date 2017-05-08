逾期冷凍肉品案 中市國民黨團提疑點
衛生局持續稽查是否有逾期肉品。（台中市政府衛生局提供）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市力勤農產公司被查獲1萬5000多公斤逾期冷凍肉品，市議會國民黨團今天提出多項疑點，包括衛福部接獲民眾檢舉立即通報衛生局，衛生局卻晚了5天才稽查，且力勤公司還有2家分身，衛生局卻未查核等，要求市府必須說明清楚。
國民黨團書記長李中指出，市府說民眾4月21日向衛福部檢舉，4月26日才向市府檢舉，但經黨團議員向衛福部詢問，衛福部明白表示食安案件一經民眾檢舉，立即通知所在縣市政府稽查；若如衛福部所言，整個通報環節是誰在說謊？
李中也說，根據「台中市食品安全衛生管理自治條例」，市府應於24小時內通知廠商將產品下架，且業者應於48小時內提出產品的進出貨相關資料。市府卻被動地讓業者3次約談不到案，最後一次約談時間是案件爆發後5月9日才進行，從4月26日到5月9日間的空窗期，恐怕業者早有足夠時間竄改進出貨資料，並銷毀有問題的肉品。
黨團執行長顏莉敏也說，去年底，市府查獲大肚區業者分裝改標及販售逾期食品案，2天後即發布新聞稿，這次面對黑心逾期肉品案，處理方式卻截然不同；另外，力勤公司的工廠在清水區，公司登記地址在北屯區同榮路，同地址還有「兆基冷凍公司」及「兆烽企業公司」，兩家公司經營項目包括倉儲、家畜批發等，且負責人與力勤農產為同一人，卻看不到衛生局稽查這兩家公司。
衛生局則澄清，該局是在4月26日從其他管道得知此訊息，並於當天啟動稽查，隔天也通報中央。而衛福部食藥署4月21日接獲民眾檢舉後，轉該署中區管理中心調查，衛生局未接獲其通報。另外，北屯區同榮路經查僅為辦公室，該案初期稽查重點在於有產品進出貨的冷凍庫工廠，相關單據在力勤公司已取得，其他辦公室也陸續前往了解。
衛生局也強調，陳姓檢舉人5日上午自行於網路公開業者違規事宜，雖然相關調查程序仍在進行中，該局仍決定發布新聞，讓市民正確了解相關資訊。另外，經該局比對進出貨單據，初步判斷4月26日現場查封的1萬5608.4公斤肉品未流入市面；而為求慎重，該局仍持續清查下游供貨廠商，並通知業者加強檢視進用的食材效期，目前並未發現有逾期肉品販售或使用。
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標題：逾期冷凍肉品案 中市國民黨團提疑點
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