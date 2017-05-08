| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
區間走揚 新台幣中午暫收30.152元
 首頁 > 政治

逾期冷凍肉品案 中市國民黨團提疑點

衛生局持續稽查是否有逾期肉品。（台中市政府衛生局提供）

2017-05-08  12:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市力勤農產公司被查獲1萬5000多公斤逾期冷凍肉品，市議會國民黨團今天提出多項疑點，包括衛福部接獲民眾檢舉立即通報衛生局，衛生局卻晚了5天才稽查，且力勤公司還有2家分身，衛生局卻未查核等，要求市府必須說明清楚。

國民黨團書記長李中指出，市府說民眾4月21日向衛福部檢舉，4月26日才向市府檢舉，但經黨團議員向衛福部詢問，衛福部明白表示食安案件一經民眾檢舉，立即通知所在縣市政府稽查；若如衛福部所言，整個通報環節是誰在說謊？

李中也說，根據「台中市食品安全衛生管理自治條例」，市府應於24小時內通知廠商將產品下架，且業者應於48小時內提出產品的進出貨相關資料。市府卻被動地讓業者3次約談不到案，最後一次約談時間是案件爆發後5月9日才進行，從4月26日到5月9日間的空窗期，恐怕業者早有足夠時間竄改進出貨資料，並銷毀有問題的肉品。

黨團執行長顏莉敏也說，去年底，市府查獲大肚區業者分裝改標及販售逾期食品案，2天後即發布新聞稿，這次面對黑心逾期肉品案，處理方式卻截然不同；另外，力勤公司的工廠在清水區，公司登記地址在北屯區同榮路，同地址還有「兆基冷凍公司」及「兆烽企業公司」，兩家公司經營項目包括倉儲、家畜批發等，且負責人與力勤農產為同一人，卻看不到衛生局稽查這兩家公司。

衛生局則澄清，該局是在4月26日從其他管道得知此訊息，並於當天啟動稽查，隔天也通報中央。而衛福部食藥署4月21日接獲民眾檢舉後，轉該署中區管理中心調查，衛生局未接獲其通報。另外，北屯區同榮路經查僅為辦公室，該案初期稽查重點在於有產品進出貨的冷凍庫工廠，相關單據在力勤公司已取得，其他辦公室也陸續前往了解。

衛生局也強調，陳姓檢舉人5日上午自行於網路公開業者違規事宜，雖然相關調查程序仍在進行中，該局仍決定發布新聞，讓市民正確了解相關資訊。另外，經該局比對進出貨單據，初步判斷4月26日現場查封的1萬5608.4公斤肉品未流入市面；而為求慎重，該局仍持續清查下游供貨廠商，並通知業者加強檢視進用的食材效期，目前並未發現有逾期肉品販售或使用。

廣告
  • 市議會國民黨團質疑市府在食安案件通報、稽查上都應檢討。（記者張菁雅攝）

    市議會國民黨團質疑市府在食安案件通報、稽查上都應檢討。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冷凍肉品 力勤農產 逾期
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：逾期冷凍肉品案 中市國民黨團提疑點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.