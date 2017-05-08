18％錢落地方政府 教團批：年改不永續

全教總開記者會，要求正在修法中的公教退撫等草案應該要嚴格審理，高喊：「基金永續、世代共榮、節省經費、全數倒入」等口號。（記者吳柏軒攝）

2017-05-08 11:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕「基金永續、世代共榮、節省經費、全數倒入！」年金改革如火如荼，今天也在立法院召開相關聯席會議，全國教師工會總聯合會強烈要求，政府應嚴審法案，並提出建言，改革後節省的經費不應讓地方政府得利，如18％優惠存款補助砍掉，相關經費要倒入退撫基金，才符合公平正義。

立法院今天召開聯席委員會審查《公立學校教職員退休撫卹條例草案》，但年金改革攸關數十萬教師權益，張旭政表示，政府要解救基金破產問題，就要正視問題，提出目前年改問題以及相關建言。

張旭政說，改革節省的經費應該要全入倒入退撫基金，因為年改是退休制的永續方案，但上週初審通過的公務人員年改法案，節省的18％等經費，只有中央部分要倒入退撫基金，地方沒有，要求應該全數挹注。

另，全教總副秘書長羅德水談到，目前年改對教師採取60歲才能起領月退休金的方案，並不符合家長期待，曾做過民意調查，家長希望中、小學教師年齡最高55歲就好，建議採年資加年齡到85即可起支的制度；更要求已退、在職者不要雙重標準。

張旭政說，且目前年改方案本身的邏輯，是要讓在職者延後退休，好減緩給付與破產年限，但相關所得替代率卻讓年資越久的人，扣減比例越高，和本身邏輯背道而馳，認為應該回到年資與給付同等的主軸；另也指出公保年金不宜併入退撫、月退休金調整機制不明確，要求未來另立新基金帳戶等訴求。