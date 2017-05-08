吳敦義：參與WHA無關意識形態

2017-05-08 11:46

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義今表示，台灣參與世衛大會（WHA）不涉意識形態，今年還沒收到邀請函，希望中國大陸不要阻饒，讓台灣的衛福部長以部長身分出席。

吳敦義今出席其臉書粉絲團破十萬人的記者會，並和夫人蔡令怡合唱「月亮代表我的心」娛樂粉絲，吳敦義陣營也找到按下第十萬個「讚」的粉絲，送給他象徵「拚過半」的外套，希望能在黨主席選舉第一輪就過半。

對於台灣尚未收到WHA網路邀請函，吳敦義會後受訪時表示，台灣過去參加亞銀、奧運，包含WHA，沿用很多國際組織的做法，以「中華台北」的稱呼出席，前衛生署長葉金川、楊志良也以「minister」部長級的名義出席WHA，也都有提到台灣的全民健保，該講的都有講。

吳敦義也指出，可以看到蔡政府努力尋求WHA會員國聲援，期待能夠解決WHA邀請函的問題，畢竟參加WHA是很重要的國際場合，有些無關意識形態，包含國際民航組織等，基於普世價值，也希望中國大陸不要阻饒、妨礙，讓台灣參加。