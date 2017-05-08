獨家》雄三誤射近1年仍尋無飛彈 研判爆炸解體
2017-05-08 11:27
海軍金江軍艦去年7月1日誤射雄三飛彈，事件發生至今已近1年，仍搜尋不到殘骸，海軍研判已爆炸解體。（資料照，記者黃旭磊攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍金江軍艦在去年7月1日誤射雄三飛彈事件，至今已近1年，儘管海軍出動直升機及多艘艦艇進行打撈及殘骸搜尋，但飛彈至今仍然毫無所獲，根據海軍內部報告研判，最有可能的情況是：雄三飛彈在高速貫穿漁船後，「持續高速撞擊海面，飛彈引信於撞擊海面時起爆飛彈彈頭」。
軍方官員今天透露，海軍在案發當天就派出機艦進行搜索，隨後則在經由人員訪查後，得知現場有濃密煙霧並有爆炸聲響，由於附近海域並沒有其他火砲射擊作業，因此可做為研判已經起爆的參考依據。
官員並且表示，海軍也曾找中科院進行模擬，在模擬飛彈以高速貫穿船體，並持續以高速撞擊海面時，飛彈引信極可能已起爆飛彈彈頭，彈體結構已遭破壞。
官員今天說，根據這項模擬結果，雄三飛彈在擊海面並且彈體解體之下，殘骸散落在海底，經長時間沉浸海水同時遭到腐蝕後，已不容易恢復重建，即使遭到撈獲，研判也無機敏資料外洩之虞。
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