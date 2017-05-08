馬克宏當選法國總統 趙天麟：年輕就是一種價值
2017-05-08 10:43
〔記者王榮祥／高雄報導〕馬克宏當選法國總統﹗民進黨立委趙天麟透過臉書祝賀，並引用其團隊製作的CF影片「年輕定義未來」指出，「年輕就是一種價值」、「年輕定義未來」。
趙天麟指出，早在法國總統第一輪投票前的3月份，就在支持者感恩晚會中播放年輕定義未來的CF影片，預告39歲的馬克宏將成為法國最年輕的總統。
當時大部分民眾並不知道馬克宏是誰，大多也尚未關注法國總統選舉議題。但他與團隊認為，親歐派且非傳統政黨代表的馬克宏（甚至沒參選過！）當選，將使歐盟架構不致崩解、趨於穩定；其經濟中間路線，更能突破歐陸各國左右派鬥爭的僵局，走出一條整合的格局。
趙天麟表示，正如年輕定義未來這影片的結論，「年輕就是一種價值」、「年輕定義未來」。
他恭喜沒有包袱、不受傳統框架束縛的馬克宏當選，為歐美青壯世代出任國家與城市領袖的例子再下一城﹔自己也將更為努力，期許「高雄款」能成為世界的價值，帶領高雄成為經濟繁華的國際大都市！
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