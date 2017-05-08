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藍委反前瞻狂朗讀 廖國棟：沒感動才是匪夷所思

國民黨立委要求召委邱議瑩辭召委謝罪，邱議瑩受訪回批「不倫不類」。（記者陳鈺馥攝）

2017-05-08  10:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團為杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」，今日準備上百篇報紙文章及社論，由藍委輪流大聲朗誦，聲稱「要為台灣未來朗讀」。國民黨團總召廖國棟表示，如果一點感動都沒有，才真的是匪夷所思。

廖國棟指出，今日要念的資料非常多，這一個月來民間及專家學者意見都會一一念出，講到晚上都有可能，如果一點感動都沒有，才真的是匪夷所思，執政黨應退一步面對所有質疑，若要討論在野黨也願意，只要有新的前瞻計畫，去修正不合理之處，「我們都願意支持！」

柯建銘呼籲，國民黨如果要無止盡杯葛會議，民意是會反撲的，國民黨要把立法院當成廟會、法會，民進黨會予以尊重，至少要讓今天會議進入程序，繼續往前推。

針對國民黨立委要求撤換召委邱議瑩謝罪，並杯葛拖延議事進行，民進黨立委邱議瑩受訪表示，她上次審完隔天就承認瑕疵退回重審，上週民進黨也退讓改由召委高志鵬主持，國民黨卻繼續鬧，不願審理前瞻草案。

邱議瑩強調，按照議事規則規定，本週又輪到她當召委，國民黨要將她把張慶忠一起類比，根本是「不倫不類！」

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  • 國民黨立委以朗讀杯葛審查法案，民進黨團總召柯建銘（中）與藍委費鴻泰（左）、林為洲（右一）交換意見。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委以朗讀杯葛審查法案，民進黨團總召柯建銘（中）與藍委費鴻泰（左）、林為洲（右一）交換意見。（記者陳鈺馥攝）

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