WHA邀請進入倒數 蔡英文9度推特發文

總統蔡英文今天稍早第9度在推特發文，表達台灣對世界健康所付出的貢獻，不應該被排除在WHA大會之外。（圖擷取自蔡英文推特）

2017-05-08 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名今天截止，目前我國尚未收到邀請函，總統蔡英文今天稍早第9度在推特發文，轉推我國駐美代表處的貼文，表達台灣對世界健康所付出的貢獻，不應該被排除在WHA大會之外。

蔡英文稍早於推特轉貼我國駐美代表高碩泰在《華盛頓時報》的投書，內文強調疾病是沒有界限的，台灣作為全球公民一直在控制和減少傳染病傳散，對國際衛生和醫療的貢獻甚大，台灣不應該被排除在WHA之外。

蔡英文昨天也在推特貼上一則名為「Second Chance - 最好的禮物」短片，描述一個小女孩13個月大時在台灣醫療團隊協助下，接受肝臟移植健康長大的故事。蔡英文說「台灣努力讓世界變成一個更健康的地方，一次拯救一條生命」。