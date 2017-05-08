馬克宏當選法總統 蔡英文盼持續深化合作

法國總統大選結束，馬克宏順利當選新任法國總統。蔡英文總統今（8）日代表中華民國政府及人民，向新任總統當選人馬克宏先生以及法國人民表達祝賀之意。（資料照，總統府提供）

2017-05-08 10:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕法國總統大選結束，馬克宏順利當選新任法國總統。蔡英文總統今（8）日代表中華民國政府及人民，向新任總統當選人馬克宏先生以及法國人民表達祝賀之意。

蔡總統認為，法國是世界上最具深厚民主傳統的國家之一，台灣也與法國共享「自由、平等、博愛與人權」的普世價值，她期待未來在新任馬克宏總統的帶領下，法國國民得享更進一步的福祉，而台灣與法國之間也能在各項議題上持續深化合作，為兩國以及國際社會做出更多貢獻。