WHA推案一問三不知 立委痛批僑委會無作為
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名今天截止，我國迄未收到邀請函。民進黨立委羅致政今質詢僑委會時問到，僑委會在推動參與WHA過程中，扮演什麼角色？但僑委會副委員長呂元榮與僑民處處長郭大文等人竟語塞，並僅回答該案由外交部主政，外交部沒有分配工作給僑委會。羅致政聞言痛批，對我國如此重要的推案，僑委會卻只被動等待，和扁政府要求所有部會動起來相比根本「無作為」，「簡直不可思議！」羅致政也認為外交部應對此說明。
WHA網路報名今天截止，我國迄未收到邀請函，情況並不樂觀。立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長吳新興，就「第5屆全球僑務會議籌備狀況及因應作為」進行報告並備質詢。羅致政質詢時問及，僑委會在WHA推案中的僑務作為，有什麼樣的動員與遊說規劃？
但僑委會官員卻一時語塞，並回答說，這是由外交部主政，「我們並沒有……」。並說該案由外交部負責召集，僑委會有派專門委員去參加會議，外交部沒有通知資源分配或工作，所以僑委會就是等外交部指示。羅致政聽到這樣的回答勃然大怒，直言「錯！」因這案事涉重大，扁政府時代要求所有部會動起來，羅並頻頻說這樣的回答令他感到「不可思議」。羅致政也問僑委會，僑界團體自己有沒有什麼動員規劃，但僑委會也一問三不知，只含糊回答僑界社團都是站在支持立場。
羅致政強調，他不敢相信外交部和國安單位竟然沒有給僑委會工作任務，因為難道僑胞不能發聲嗎？不能動員嗎？不能遊說僑居地國會？僑胞二代沒有成為當地政要？羅說，我們要請託外國人，但是連自己僑胞都沒有發聲，根本是「無作為！」只找這些僑胞回來大拜拜、開會，不主動動員僑界為台灣發聲，需要檢討。國民黨立委江啟臣也認同，並提醒僑委會不要「為開會而開會」。
僑委會表示，立委提醒之後會檢討。羅致政則認為外交部應對此說明。
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