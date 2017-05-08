林萬億尚未辦退休 潘文忠：能領18％機會極低

2017-05-08 09:57

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今開始逐條審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。對於政務委員林萬億是否已領、能領18%優存，教育部長潘文忠表示，林尚未辦理退休，故尚未領取；若在70歲前補辦退休，依行政院版的改革方案，能領到的機會也極低。

國民黨立委王育敏早上在大體討論時詢問，林萬億是否會領到18%優存？

潘文忠答覆，林萬億已達65歲屆齡退休的條件。不過他在借調期間已經屆齡，依法可以在70歲以前補辦退休；因他尚未辦理，自然還沒領到18%。

召委段宜康補充說明，林萬億已透過年改辦公室聲明，未來辦理退休後，也不會領取18%。

潘文忠稍後在答覆民進黨立委王榮璋的詢問時表示，若未來林萬億辦理退休後，這幾年也是領取借調期間的薪俸，必須停領月退；若依政院版的改革方案，未來能領到的機會也極低。

潘文也說明，前考選部長董保城借調期間尚未年滿65歲，所以不能延後辦理退休。