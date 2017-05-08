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讀報念經反前瞻 藍委要求「退回重擬、換召委」

立院經濟聯席委員會審前瞻條例草案，藍綠再度對峙，主席邱議瑩無奈宣布休息協商後離開主席台。（記者黃耀徵攝）

2017-05-08  09:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委要求撤換召委邱議瑩，不斷高喊「退回重擬換召委」，包圍主席台讓會開不成，並聲稱要為國家未來朗讀，開始讀報念經杯葛議事。

國民黨團首席副書記長林為洲指出，希望今天召委主席能夠更換，上週審查如此混亂，就是因為民進黨立委邱議瑩關係，國民黨今天第一個訴求換召委，並痛批一分瑩霸道，高喊拒絕綁樁、退回重擬。

由於國民黨對今日議事有意見，開會僅10分鐘民進黨召委隨即宣布「休息」；國民黨立委則繼續重複喊著「退回重擬換召委」，「文攻」讀起報紙社論，一字一句大聲念出來拖延開會。

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  • 國民黨立委要求撤換召委邱議瑩，不斷高喊「退回重擬換召委」，包圍主席台讓會開不成，並聲稱要為國家未來朗讀，開始讀報念經杯葛議事。（記者黃耀徵攝）

    國民黨立委要求撤換召委邱議瑩，不斷高喊「退回重擬換召委」，包圍主席台讓會開不成，並聲稱要為國家未來朗讀，開始讀報念經杯葛議事。（記者黃耀徵攝）

  • 國民黨立委則繼續重複喊著「退回重擬換召委」。（記者黃耀徵攝）

    國民黨立委則繼續重複喊著「退回重擬換召委」。（記者黃耀徵攝）

  • 國民黨立委要求撤換召委邱議瑩，不斷高喊「退回重擬換召委」。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委要求撤換召委邱議瑩，不斷高喊「退回重擬換召委」。（記者陳鈺馥攝）

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