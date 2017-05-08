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展現新南向決心 全球僑務會議移師高雄

2017-05-08  09:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會將在下週召開「第5屆全球僑務會議」，該項會議首次移師高雄舉行，展現政府推動新南向決心。僑委會表示，估計將有來自全球67國，約300位僑務委員與僑胞代表出席。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長吳新興，就「第5屆全球僑務會議籌備狀況及因應作為」進行報告並備質詢。全球僑務會議自國民政府遷台至今僅舉行過4次，扁馬政府各舉行過1次。吳新興報告，為推動重大政策、紮實僑務布局並凝聚共識，將在蔡政府就職週年前夕，自下週1起舉行為期3天的第五屆全球僑務會議，主題為「前瞻僑務新局、共創台灣未來」。

吳新興說，為務實解決問題，團結凝聚僑心，規劃3場次、共5個半小時的「僑務檢討與建議」時段，希望讓與會代表暢所欲言，藉由經驗分享與創新思維，就僑務政策與執行策略凝聚共識。另，台灣正在推動新經濟發展模式，僑務會議也邀請經濟部次長王美花、國發會副主委高仙桂說明台灣布局全球現況，以及陸委會主委張小月以「當前兩岸關係展望」為題發表演講。

有別以往的是，僑委會此次與高雄市政府合作，首次將大會移師高雄舉行，盼展現政府推動新南向的決心。吳新興指出，高雄市近年善用港灣優勢，以創新思維促進產業轉型升級，成為新南向最重要的門戶。因此全球僑務會議此次特別選在高雄辦理，也將邀請僑胞參觀海軍左營基地，分組參訪屏東農業技術園區、高雄輕軌捷運、駁二藝術特區、佛陀紀念館、高雄文化遊艇等文創產業。

僑委會表示，預計將有來自全球67國、約300位僑務委員與各領域僑胞代表出席。

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  • 展現新南向決心，全球僑務會議移師高雄。圖為僑委會委員長吳新興。（資料照，記者廖振輝攝）

    展現新南向決心，全球僑務會議移師高雄。圖為僑委會委員長吳新興。（資料照，記者廖振輝攝）

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