柯建銘：先以靜制動 看國民黨有何招數

2017-05-08 09:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院經濟委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，立法院國民黨團持續杯葛行動。民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，民進黨會「以靜制動」，看國民黨要做什麼。

柯建銘指出，國民黨上週強力杯葛議事，把國會變成廟會，讓委員會開不成，國民黨立委今天還要用念金剛經方式，但歡迎進入程序，只要進入程序你要講什麼都予以尊重，會看國民黨要做什麼，先以靜制動，看他們有什麼招數。

柯建銘說，國民黨在前瞻條例部分提出14案，上週院會被予以否決，不知道國民黨所有動作在做什麼，雖有很多創意，但幾乎都是「天馬行空」。

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