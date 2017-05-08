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柯建銘：先以靜制動 看國民黨有何招數

2017-05-08  09:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院經濟委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，立法院國民黨團持續杯葛行動。民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，民進黨會「以靜制動」，看國民黨要做什麼。

柯建銘指出，國民黨上週強力杯葛議事，把國會變成廟會，讓委員會開不成，國民黨立委今天還要用念金剛經方式，但歡迎進入程序，只要進入程序你要講什麼都予以尊重，會看國民黨要做什麼，先以靜制動，看他們有什麼招數。

柯建銘說，國民黨在前瞻條例部分提出14案，上週院會被予以否決，不知道國民黨所有動作在做什麼，雖有很多創意，但幾乎都是「天馬行空」。

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  • 立法院經濟委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，立法院國民黨團持續杯葛行動。（記者黃耀徵攝）

    立法院經濟委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，立法院國民黨團持續杯葛行動。（記者黃耀徵攝）

  • 立法院經濟委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，立法院國民黨團持續杯葛行動。（記者黃耀徵攝）

    立法院經濟委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，立法院國民黨團持續杯葛行動。（記者黃耀徵攝）

  • 立院經濟聯席委員會審前瞻條例草案，藍綠再度對峙。（記者黃耀徵攝）

    立院經濟聯席委員會審前瞻條例草案，藍綠再度對峙。（記者黃耀徵攝）

  • 立院經濟聯席委員會審前瞻條例草案，藍綠再度對峙，主席邱議瑩無奈宣布休息協商後離開主席台。（記者黃耀徵攝）

    立院經濟聯席委員會審前瞻條例草案，藍綠再度對峙，主席邱議瑩無奈宣布休息協商後離開主席台。（記者黃耀徵攝）

  • 立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨團持續杯葛行動。民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，民進黨會「以靜制動」，看國民黨要做什麼。（資料照，記者羅沛德攝）

    立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨團持續杯葛行動。民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，民進黨會「以靜制動」，看國民黨要做什麼。（資料照，記者羅沛德攝）

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