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藍委擋「前瞻」 搬聖經上場？

立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠立委爆發肢體衝突。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-08  06:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委上週在立院杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」審查與民進黨爆發肢體衝突，今天續審，國民黨團首席副書記長林為洲表示，今天打算朗讀聖經、可蘭經及金剛經杯葛審查。

《聯合新聞網》報導，上週零星肢體衝突造成不少立委受傷，國民黨團討論後，決定今天用朗讀方式發言，至於用哪個宗教的經本，還需黨團大會決定。

民進黨團書記長李俊俋回應，國民黨無聊透頂，把國會變廟會，還變成角力場，這樣還不夠？

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