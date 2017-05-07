洪秀柱台南永康造勢 神秘嘉賓是他…

2017-05-07 23:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取連任的國民黨主席洪秀柱，今天在台南市永康區進行造勢活動，久未公開露面的前議長李全教現身會場，並站台演說相挺，他也不忘控訴自己遭到司法迫害。

這場挺柱大會在永康區影三華廈活動中心舉行，市議員林燕祝全力號召下，座無虛席，支持者搖旗吶喊，氣氛熱烈。

洪秀柱抵達後不久，李全教也現身造勢活動會場，他上台演說時表示，台南雖然很綠，但在基層卻有最強的國民黨同志，努力監督市政。

李全教強調，在這次的黨主席選舉是首度公開站台，並稱讚洪秀柱勇於承擔，因此決定為她背書、拉票，也呼籲支持者不要懷憂喪志。

李全教指出，南台灣一片綠，在這樣的政治氛圍下，民進黨無所不用其極地要將他「拔掉」，最後竟然是以行為要求的理由，被判當選無效，令人匪夷所思。