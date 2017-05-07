| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑似金錢糾紛 士林深夜爆持刀砍人
 首頁 > 政治

黃國昌籲早日完成這項立法 網友建議發不自殺聲明

2017-05-07  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕現在台灣雖有許多管道可檢舉不公義、違法行為，但不少人仍因擔心遭報復不敢檢舉。立委黃國昌因此呼籲早日完成《公益揭弊保護法》的立法，為具有道德勇氣的檢舉人提供制度上保障。有網友相當擔心黃國昌的安危，建議他先發個不自殺聲明。

黃國昌昨在臉書談到了立院資訊處分析師田志文，過去田志文因為具名檢舉立院前秘書長林錫山涉嫌收賄，結果不但被冷凍調回只有一人的資訊室，考績還連續3年乙等，因此無法升等。黃國昌認為，大家應該盡早完成《公益揭弊保護法》的立法，為更多像田志文一樣具道德勇氣的檢舉人提供制度保障。這樣才能真正鼓勵揭舉不法，台灣的吏治也才能更為清明。

黃國昌也不忘稱讚田志文，如果沒有田志文的勇氣，立法院離譜的採購弊案將永無天日，前秘書長林錫山的貪腐收賄，也無法有效訴追。他認為政府不只該還田志文一個公道，更應大力表揚嘉獎。

許多網友看到黃國昌希望盡快完成《公益揭弊保護法》立法後都大讚，有人直言「這要有勇氣的！」、「台灣需要更多正直的聲音！」、「選黃國昌比任何人都超值！」但也有網友很擔心黃國昌，「我覺得黃老師該發個不自殺聲明，這很大條耶...」

廣告
  • 黃國昌呼籲應早日完成《公益揭弊保護法》立法。（資料照，記者王孟倫攝）

    黃國昌呼籲應早日完成《公益揭弊保護法》立法。（資料照，記者王孟倫攝）

  • 黃國昌希望盡快完成《公益揭弊保護法》的立法，來鼓勵揭舉不法。（圖擷自黃國昌臉書）

    黃國昌希望盡快完成《公益揭弊保護法》的立法，來鼓勵揭舉不法。（圖擷自黃國昌臉書）

  • 有網友建議黃國昌發個不自殺聲明。（圖擷自批踢踢）

    有網友建議黃國昌發個不自殺聲明。（圖擷自批踢踢）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 具名檢舉 檢舉 田志文 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：黃國昌籲早日完成這項立法 網友建議發不自殺聲明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.