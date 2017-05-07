黃國昌籲早日完成這項立法 網友建議發不自殺聲明
2017-05-07 23:18
〔即時新聞／綜合報導〕現在台灣雖有許多管道可檢舉不公義、違法行為，但不少人仍因擔心遭報復不敢檢舉。立委黃國昌因此呼籲早日完成《公益揭弊保護法》的立法，為具有道德勇氣的檢舉人提供制度上保障。有網友相當擔心黃國昌的安危，建議他先發個不自殺聲明。
黃國昌昨在臉書談到了立院資訊處分析師田志文，過去田志文因為具名檢舉立院前秘書長林錫山涉嫌收賄，結果不但被冷凍調回只有一人的資訊室，考績還連續3年乙等，因此無法升等。黃國昌認為，大家應該盡早完成《公益揭弊保護法》的立法，為更多像田志文一樣具道德勇氣的檢舉人提供制度保障。這樣才能真正鼓勵揭舉不法，台灣的吏治也才能更為清明。
黃國昌也不忘稱讚田志文，如果沒有田志文的勇氣，立法院離譜的採購弊案將永無天日，前秘書長林錫山的貪腐收賄，也無法有效訴追。他認為政府不只該還田志文一個公道，更應大力表揚嘉獎。
許多網友看到黃國昌希望盡快完成《公益揭弊保護法》立法後都大讚，有人直言「這要有勇氣的！」、「台灣需要更多正直的聲音！」、「選黃國昌比任何人都超值！」但也有網友很擔心黃國昌，「我覺得黃老師該發個不自殺聲明，這很大條耶...」
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