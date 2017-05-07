國民黨不重視青年？ 洪秀柱不服氣舉對手為例

2017-05-07 23:03

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨主席洪秀柱今晚到台南市安南區溪心里活動中心參加挺柱大會，對於外界認為國民黨不重視年輕人，洪秀柱不以為然。她舉參選黨主席的對手吳敦義等人為例，指吳28歲就擔任台北市議員，吳伯雄30歲擔任桃園縣長，連戰37歲出任薩爾瓦多大使，證明國民黨過去並非不重視年輕人。

「柱你幸福號」連署卡車巡迴全台各地，自青年節首航，藉此有別過去競選黨主席的傳統造勢方式，尋求黨員支持。今晚在安南區的造場會場，由有意參選台南市議員的蔡旻峰等人陪同下抵達會場，她與群眾逐一握手致意，展現親和力，現場支持者，則高喊「凍蒜！」

洪秀柱今晚以國台語雙聲帶與鄉親博感情，她舉吳敦義、吳伯雄、連戰、高育仁、江炳坤、蕭萬長等人為例，指他們都在2、30歲時出任要職，而他們也都是年輕時受國民黨逐步培養出來的人才。

她說，所以，國民黨怎麼會是不要年輕人？「奇怪的是，為什麼這些年來，國民黨內怎麼看不到年輕人的臉孔呢？國民黨失去了理想，失去了抱負嗎？這是我們要檢討的地方。」因此，這要透過制度來改變，建立好的制度，來讓年輕人出頭天。