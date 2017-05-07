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未收到阿扁519餐會申請 中監：該不該提他很清楚

2017-05-07  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕處於保外就醫的前總統陳水扁今天（7日）邀請前台南縣長蘇煥智參加519凱達格蘭基金會募款餐會，不過台中監獄卻表示，還沒收到阿扁提的餐會活動申請。中監更直言，阿扁是法律人，該不該提出申請「他很清楚。」

據《聯合報》報導，阿扁今天中午參加台南市七股區凱士士二期工業區啟用儀式，更邀請蘇煥智參與519募款餐會，蘇也表示會參加。中監直言，阿扁是法律人，該不該提出519募款餐會申請「他很清楚」，目前仍沒接獲阿扁提出申請。

台中監獄副典獄長林順斌說，阿扁今天在台南參加動土儀式，中監事先不知情，阿扁也沒提出申請。林順斌表示，去年阿扁有提募款餐會申請，獄方有核准，後來阿扁也有出席，不過現在還未接到阿扁提出今年募款餐會的申請。

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  • 台中監獄還沒收到阿扁提出519募款餐會申請。（資料照，記者廖振輝攝）

    台中監獄還沒收到阿扁提出519募款餐會申請。（資料照，記者廖振輝攝）

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