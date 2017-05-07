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KMT主席競爭白熱化 洪秀柱、詹啟賢各自拚場

2017-05-07  21:04

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席選戰白熱化！今天下午，洪秀柱與詹啟賢兩人都到台南爭搶黨員票，洪秀柱強調，管家還是女人厲害，她沒包袱，絕對能勝任黨主席；詹啟賢再提到三一九槍擊案中，他受盡委屈，但未怨恨、未背棄國民黨，始終與黨在一起。

柱柱姐台南連趕3場造勢大會 自詡勝任

今天下午，洪秀柱出席南市議員曾培雅服務處舉行的挺柱大會，受到支持者熱情歡迎，她今下午在台南連趕三場挺柱造勢大會，她說，管家還是女人最厲害，家裡有困難時，男人早都跑去躲起來了，但她的選情真的很危險！

洪秀柱表示，以前的國民黨有人有錢，但錢再多也沒用，還是把政權拱手讓人，國民黨要取得社會信賴，需要一位能引領國民黨向前走的人。國民黨的黨工不用那麼多，民進黨全國黨工不到三百人，還是把政權拿走，國民黨要選個有人格、有勇氣承擔的黨主席，不是人脈廣的人。

詹啟賢：319案受委屈 但未背棄KMT

今下午，詹啟賢出席南區明興社區台南黨員懇託說明會時說，國民黨在改革的時刻，要換腦、強身、固本，承擔改變台灣的命運和責任，他指出，國民黨有兩個結構性問題，一是陷入意識形態及族群爭議的漩渦，二是地方派系、綁樁腳、請客吃飯、利益交換及人頭黨員，讓人覺得國民黨沒有光榮感。

他表示，基層黨員只要黨有理性、多元、包容、責任感的中道精神，但這種心聲被結構問題淹沒，這種聲音一定要成為國民黨的主流及主導力量，讓社會重新認識、看得起。他自認此次參選不計成敗，國民黨要換腦、強身、固本，讓中道力量回到國民黨，不一樣的黨主席才能用不一樣的方法面對艱困環境，否則只是換湯不換藥。

包括大台南婦女領袖協進會理事長王琇瓊與市議員蔡淑惠、林美燕、謝龍介、盧崑福等人、前市議員林易煌都到場為詹啟賢站台。

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  • 洪秀柱出席南市議員曾培雅舉行的挺柱造勢大會，曾培雅的兒子與女兒熱情獻吻歡迎。（記者王俊忠攝）

    洪秀柱出席南市議員曾培雅舉行的挺柱造勢大會，曾培雅的兒子與女兒熱情獻吻歡迎。（記者王俊忠攝）

  • 國民黨主席候選人詹啟賢（立者）參加南市南區明興社區黨員懇託說明會，多位黨籍市議員到場支持。（記者王俊忠攝）

    國民黨主席候選人詹啟賢（立者）參加南市南區明興社區黨員懇託說明會，多位黨籍市議員到場支持。（記者王俊忠攝）

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