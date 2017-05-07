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參選國民黨主席 洪秀柱猛轟民進黨執政

2017-05-07  18:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取連任的國民黨主席洪秀柱，今天南下基層造勢，她抨擊民進黨執政以來，各項決策讓人民吃得不安心、過得不安全，倒行逆施，甚至質疑所謂的前瞻計畫，其實會產生後顧之憂，砲火猛烈。

洪秀柱說，在美豬、美牛的議題上，民進黨選舉前，大喊零檢出，執政後，即將開放進口了，而蔬菜水果的農藥殘留標準，也放寬20%，毒品已侵入校園，對年輕學子憂心，蔡政府卻要除罪化，各項決策，無法提供安全、安心的生活環境，讓人看不到未來。

洪秀柱表示，蔡政府提出的前瞻基礎建設，連同地方的配合款，預算要上兆，等於在拖垮年輕人的未來，卻一意孤行，沒看到謙卑的溝通。

洪秀柱也批評民進黨上台後，產業蕭條、經濟停滯、社會對立，還製造了兩岸仇恨，勞工的休假，以及軍公教警消的年金改革等，更徒生紛爭，執政無能，讓人民生活陷入困境。

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  • 洪秀柱（中）南下造勢，猛轟民進黨。（記者吳俊鋒攝）

    洪秀柱（中）南下造勢，猛轟民進黨。（記者吳俊鋒攝）

  • 支持者搖旗吶喊，為洪秀柱加油打氣。（記者吳俊鋒攝）

    支持者搖旗吶喊，為洪秀柱加油打氣。（記者吳俊鋒攝）

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