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賴神迅速修復八田與一銅像 洪秀柱怒批…

國民黨主席洪秀柱（中）在台南造勢，猛轟綠色執政。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-07  17:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕遭斬首的烏山頭水庫園區八田與一銅像完成修復，今天舉行揭幕儀式，爭取連任的國民黨主席洪秀柱南下參加基層造勢活動時，怒批台南市政府「媚日」，她強調，之前孫中山、蔣公的銅像被破壞，都沒見到處理的動作有這麼迅速，兩套標準，讓人無法苟同。

洪秀柱今天下午到永康區影三華廈參加基層造勢活動時，針對八田與一銅像的修復，對市政府提出嚴厲的批評，認為民進黨執政後，極力去孫、去蔣，現在甚至去鄭，只會討好日本、抱美國大腿，相當悲哀。

洪秀柱說，之前孫中山銅像被拉倒、蔣公銅像被潑漆，也沒見到市長賴清德有什麼明快的處置，這次八田與一銅像被砍頭，動作之大，令人傻眼，她不認同任何破壞的行為，但標準在哪裡？只會媚外而已。

洪秀柱指出，甲午戰爭後，台灣被割讓，日本殖民時，屠殺了多少人，且稻米、檜木、糖等產業，全都輸出，她希望支持者記住歷史。

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  • 國民黨主席洪秀柱（左）南下參加基層造勢活動，批評市政府媚日。（記者吳俊鋒攝）

    國民黨主席洪秀柱（左）南下參加基層造勢活動，批評市政府媚日。（記者吳俊鋒攝）

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