南投造勢 吳敦義：我是最適合的黨主席人選

2017-05-07 17:41

〔記者謝介裕／南投報導〕角逐國民黨黨主席的前副總統吳敦義，今日返回南投故鄉，並在南投縣政府禮堂舉辦「南投團結大會」造勢活動，除抨擊小英政府一例一休、年改等政策引發民怨四起，並強調自己是6位候選人之中，最適合擔任黨主席的人選，若能順利當選，將在穩定「南投藍軍全面執政」的前提下，帶領黨員向重返中央執政之路邁進。

這場造勢大會，可說是藍軍大集合，包括南投縣長林明溱、縣議會議長何勝豐、立委馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳等各級民代都出席，加油、當蒜口號，此起彼落。

吳敦義指出，參加國民黨黨主席選舉的6位候選人中，只有他可跨過淡水河、大甲溪、濁水溪一路來到南屏溪、林邊溪，不受區域限制，且行政、黨政與民代職務歷練完整；他並強調，一旦當選黨主席，一定會善盡在野黨監督執政黨職責，認真拚經濟，不會清算與鬥爭。

隨後，他話鋒一轉，指小英政府一例一休、年改等政策，造成軍公教、勞資等各階層不滿，也給了國民黨東山再起的機會，呼籲未來的縣市長等地方選舉，甚至2020年總統大選，選民能以選票給予執政黨教訓。