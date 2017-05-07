批海巡打傷中國漁民 她挨轟「李明哲被抓怎不吭聲」
2017-05-07 17:26
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東南澳籍漁船因越界作業，被我方澎湖海巡隊大掃蕩，國台辦要求儘速放人放船。國民黨主席候選人潘維剛感嘆，打傷對方，不知兩岸關係要如何走下去。對此，批踢踢八卦板網友不滿地說，「李明哲被抓的時候，怎麼就不吭聲」？
藍黨魁選舉今於高雄舉行政見會，潘維剛在會中談到，總統蔡英文說要維持兩岸關係現狀，做的卻是實質改變現狀，中客不來，連關稅優惠也沒了，還打傷中國漁民，她感嘆，不知兩岸關係要如何走下去。
這番言論讓不少網友忍不出嗆聲。網友表示，「有人到你家偷東西，潘小姐會讓她繼續偷？」、「啊不然勒，讓他繼續捕喔？」、難道「被強姦完，還要跟對方說謝謝」嗎？還有人直言，「經廣播勸阻無效，擊發橡膠子彈，合理啊」；也有人質疑，「不維護台灣漁民權益就算了，還幫敵人」？
另有網友怒批，「李明哲被抓的時候，怎麼就不吭聲」、「越界漁民就心疼了，真夠噁心」、「台灣人被莫名奇（其）妙非法扣留中國才可惡」；也有人調侃，「反正只是來瓜分眷村票」。
本報報導，澎湖海巡隊昨於花嶼西23海浬，發現中國廣東南澳籍31049漁船越界作業，經廣播多次仍不停船，船員甚至趴在船舷上拒檢，不得已只好發射5發震撼彈，2名中國船員因而受傷，被送到三總澎湖分院救治。
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