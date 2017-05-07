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WHA報名明截止 外交部：多國支持台灣出席

WHA報名截止將屆，外交部稱多國支持台灣，外交部長李大維表示，拉丁美洲與加勒比海友邦都是台灣的強烈支持者。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-07  15:48

〔即時新聞／綜合報導〕眼看世界衛生大會（WHA）網路報名將在明天（8日）截止，外交部今再度向國際喊話，表示已有理念相近國家及邦交國向世界衛生組織（WHO）表達支持台灣出席WHA，國際社會不應將台灣排除於世界醫衛體系之外。

根據《中央社》報導，我國至今仍未收到WHA邀請函，外交部今天表示，已有理念相近國家及邦交國，透過口頭或書面等方式，向WHO表達支持台灣以觀察員身分出席WHA的立場；外交部長李大維表示，拉丁美洲與加勒比海友邦都是台灣的強烈支持者，另外包含美國在台協會主席莫健（James Moriarty）近日訪台時表示，美國強力支持台灣以參與WHA，加拿大執政黨參議院代表哈德爾（Peter Harder）也重申加拿大政府持續支持台灣參與WHA。

外交部強調，台灣在醫衛、防疫領域的專業能量與貢獻已獲各國肯定，國際社會不應以任何理由，將台灣排除於世界醫衛體系之外，並於昨（6日）推出一國際醫療短片，向全球展現台灣醫療貢獻。

若明日仍無收到邀請函，衛福部長陳時中受訪透露，明將會說明下一步動作，據了解府院已有備案，但因明天才是最後期限，備案還不能曝光，將由外交部和衛福部明天舉行記者會說明。

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