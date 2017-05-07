林萬億指不領18％是作秀 林濁水：難道小英也是？
2017-05-07 15:45
〔即時新聞／綜合報導〕主導年金改革的行政院政委、台大教授林萬億在退休後將可享18%優惠存款利息，他也表示不會作秀、自命清高地宣示不領18%。前民進黨立委林濁水就質疑，說馬英九、關中是作秀、自命清高也就罷了，「難道蘇貞昌、蔡英文也是作秀、自命清高？」
林萬億昨天針對退休領18%發聲明表示，在年金改革過程中從沒有思考針對個人設定特殊條款，更沒有任何圖利自己的設計。林萬億也說一切照規矩來，不會作秀、自命清高地宣示不領18%。綜合報導指出，林濁水就質疑林萬億，「他在說馬英九、關中都是作秀、自命清高？這也就罷了，難道蘇貞昌、蔡英文也是作秀、自命清高？」
林濁水認為，連立委都認為是邪惡立法、詐術立法的制度，負責改制度的政務官卻肯定自己要依據領取希臘豬級待遇的規定，讓他懷疑，「這會有像個樣子的改革？」
至於不領18%代表自命清高？林濁水覺得這只是政務官和事務官的不同風格而已，他認為新政府欣賞、重用有事務官本性的人主導改革大工程，是改革成為半吊子的關鍵。
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