赴行政院拜會林全討預算？柯：主要談軌道建設

台北市長柯文哲說，不就前確曾拜訪行政院長林全，但主要是跟他抱怨「台灣捷運工程局一定要整合」。圖為長柯文哲（中）今日出席第五屆愛天使樂活園遊會時，讓學生在手背上彩繪世大運吉祥物「熊讚」的圖樣。（記者廖振輝攝）

2017-05-07 14:34

〔記者張議晨／台北報導〕台北市長柯文哲傳出上週曾拜訪行政院長林全，爭取前瞻計畫中的城鄉建設預算，包括北美館二館興建、南港機廠生技產業基地等總計6、70億元經費，對此，柯文哲受訪時坦言確曾拜訪林全，但主要是談軌道建設，跟他（指林全）抱怨「台灣捷運工程局一定要整合」。

柯文哲說，軌道建設經費4200億元，但台灣已經有5家捷運工程局，以後再加上新竹、彰化、屏東，「台灣哪可能這麼多捷運工程局？」。他認為應先把組織解決，再來解決組織要用錢的問題。

柯文哲還批評，現在若不分青紅皂白先講4200億，但組織不解決，到時候一定重複投資、重複浪費。「他（指林全）有說會處理，但還沒看到他要怎麼處理。」