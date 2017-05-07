藍魁選舉政見會 6候選人都拿綠營開刀

郝龍斌（記者王榮祥攝）

2017-05-07 14:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨黨主席選舉高屏區政見說明會今舉行，6位候選人除闡述各自理念，也不約而同強力批判民進黨執政，但6人多有共識，國民黨要振作、不能依賴民進黨失序，要靠自己改革、健全組織、找回民心。

政見發表今在高雄鳳山青年未來館（原國民黨高縣黨部）四樓舉行，依序為郝龍斌、潘維剛、洪秀柱、詹啟賢、吳敦義、韓國瑜，每人15分鐘﹔現場擺設4百餘張椅子，因人潮爆滿、臨時在一樓增設直播。

6人發表政見均對民進黨執政提出強力批判，包括兩岸、一例一休、年金改革、前瞻計畫、黨產條例等，但6人也有共識，認為民進黨再怎麼作不好，民眾也不一定會改支持國民黨，國民黨須自我檢視、自行改革，才能贏回民心。

郝龍斌表示，國民黨應傾聽基層，針對民眾需求全力以赴，並強調未來要提撥10％經費培養年輕黨員，若當選主席、6個月內進行地方主委直選。

潘維剛指出，要全力爭取失聯黨員回到國民黨，將國民黨推向為正能量、團結政黨，若當選主席、將推動綠色恐怖補償條例。

洪秀柱先帶領民眾清唱世上只有媽媽好，向所有母親致敬，接著質疑近期進口核食、蔬果農藥、校園吸毒等諸多議題，號召大家5月13日一起向民進黨怒吼。

詹啟賢訴求換一個黨主席，才能以不同的觀念帶領國民黨向前，讓國民黨有新氣勢、新面貌，下次選舉才能幫各地候選人加分，且面對選舉要提早準備人選，別臨時抱佛腳。

吳敦義細數自己從政政績，強調自己不但可跨國濁水溪、屏東的林邊溪一樣可以跨過去，他也再次表態反對去蔣化、反對去中化，若當選主席，中國國民黨也不會改名。

韓國瑜認為台灣問題在產業，黨主席應該設法帶領民代嚴格督促，他若當選主席，未來議員在質詢時，自己也會在議事廳。

潘維剛（記者王榮祥攝）

洪秀柱（記者王榮祥攝）

詹啟賢（記者王榮祥攝）

吳敦義（記者王榮祥攝）