選舉綁樁、攻擊自己人 郝：國民黨惡劣選舉文化
2017-05-07 12:58
國民黨主席候選人郝龍斌（中）今天在高雄岡山勵志新城拜票時指出，「選舉綁樁」、「攻擊自己人」是國民黨的惡劣選舉文化。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／岡山報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天上午赴高雄岡山勵志新城拜票時指出，「選舉綁樁」、「攻擊自己人」是國民黨的惡劣選舉文化，一定要改變，才能贏得民心，他並強調，身為黨主席的人要無私，心中要想著會贏，國民黨才有風雲再起的可能。
郝龍斌上午11點趕赴岡山勵志新城，參加黨員政見座談會，現場聚集近400人聽講，熱鬧滾滾。
郝龍斌表示，他參選國民黨主席就是要捍衛中華民國，反對台獨，讓國民黨風雲再起，直言黨主席如無法做到無私、大破大立，將再次敗選，2020年甚至恐將淪為泡沫政黨。
他指出，民進黨執政推出的一例一休、年金改革、前瞻基礎建設等施政，社會支持率很低，但根據民調顯示，民眾對民進黨失望，卻也並未對國民黨有所期待。
他批評，國民黨內長久存在「選舉綁樁」、「攻擊自己人」的惡劣選舉文化，這一定要改變，才能贏得民心，他認為國民黨要傾聽基層民眾心聲，將民眾的心聲和問題化為行動，說到做到，身為黨主席的人要無私，要有智慧、有想法、有辦法，心中要想著會贏，國民黨才有風雲再起的可能。
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