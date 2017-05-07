童仲彥宣戰補教名師劉毅！舊愛邱惠美慘淪「敵人」....

2017-05-07 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥與前妻離婚後，也和其前辦公室主任邱惠美切割，針對各界近日關注的補教狼師議題，童仲彥也透過臉書向補教名師劉毅「宣戰」，更稱舊愛邱惠美為「敵人」。

劉毅近日出面力挺遭影射為狼師的國文科補教名師陳星、稱陳是「正人君子」，引起童仲彥不滿。童仲彥PO文表示：「正人君子？劉毅的朋友該是全民的敵人？繼讓虐童幼教英文補習班關門後，阿童要把注意力全心投入劉毅補習班了。首先要查到底有多少坐不改名、行不改姓的正人君子，準備接招吧！」

童仲彥公開宣布明天早上10點將赴劉毅的補習班徹查，更表示「可以查什麼我大概都想好了」。此外，童仲彥也狠狠切割舊愛邱惠美，文末特別清楚寫明：「還有，邱主任已退出童團隊，她是你的朋友，別找她來説項，因為你的朋友就是我的敵人。」