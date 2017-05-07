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WHA明報名截止 衛福部長：再沒收到就開記者會

2017-05-07  12:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國至今仍未收到世界衛生大會（WHA）寄發邀請函，眼看網路報名截止日期就在明天（8日），衛福部長陳時中今天受訪時表示，明天再沒有收到邀請函，會召開記者會說明下一步動作。

明天是WHA網路報名截止的最後一天，邀請函內通常會附上報名帳號和密碼，上網報名後才能參加會議，不過至今仍未收到邀請函。

陳時中今天接受記者訪問，他表示，明天會看看狀況，若還是沒收到，應會召開記者會對國人說明之後因應的措施。

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  • 我國至今仍未收到世界衛生大會（WHA）寄發邀請函，衛福部長陳時中（見圖）今天受訪時表示，明天再沒有收到邀請函，會召開記者會說明下一步動作。（資料照，記者方賓照攝）

    我國至今仍未收到世界衛生大會（WHA）寄發邀請函，衛福部長陳時中（見圖）今天受訪時表示，明天再沒有收到邀請函，會召開記者會說明下一步動作。（資料照，記者方賓照攝）

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