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戴資穎衣服又不合身 柯動怒：扣公關公司錢

戴資穎衣服又過大，柯文哲不滿要扣公關公司錢。圖為戴資穎6日和台北市長柯文哲共同揮拍合影留念。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-05-07  12:36

〔記者張議晨／台北報導〕台灣球后戴資穎拿下亞洲羽球錦標賽金牌，但賽後她透露羽協給的贊助商衣服不合身，引起各界關注。不過，昨出席悠遊卡公司活動時，悠遊卡公司給她的活動衣服卻又「過大」，袖子一捲再捲，還傳出台北市長柯文哲因此動怒。對此，柯文哲今上午出席活動時表示，花錢請公關公司辦活動，就要打扮得美美的，衣服太大當然不對，馬上就跟林向愷說「這個要扣錢」。

戴資穎日前奪下55年來台灣首面亞洲羽球錦標賽金牌，但賽後卻在臉書抱怨因服裝尺寸不合適而影響表現。回到台灣出席活動，又因衣服過大，再次搭上「球衣」話題。柯文哲說，國際賽事是贊助廠商要處理，但對北市而言，「我花錢請公關公司，怎會把活動辦成這個樣子」。

此外，柯文哲上任後連續兩年參加101國際登高賽，且去年成績還比前年進步7分鐘，但今年卻一如往常未參與，媒體疑惑是不是身體出現狀況？柯笑說，「要突破過去成績不太容易，所以就算了」。至於是不是先前遭反年改團體衝撞導致身體未完全康復，柯則未做回應。（13:23更新）

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