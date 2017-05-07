反年改批林萬億領18％ 黃國昌：邏輯錯亂！

時代力量立委黃國昌表示，近日痛批行政院政委林萬億的反年改陣營，根本「邏輯錯亂」！（資料照，記者王孟倫攝）

2017-05-07 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕反年改人士近日批評主導年金改革的行政院政委、台大社工系教授林萬億，退休後可領退休俸與18%，「不道德、不要臉」，林萬億昨嚴正駁斥，表示一切按照制度處理。時代力量立委黃國昌看不下去，也跳出來怒嗆，根本是「邏輯錯亂」！

黃國昌今於臉書撰文指出，對於反年改陣營批評林萬億，「可以從台大退休領超過10萬元的月退休金再加18%」，他覺得這些人是「邏輯錯亂」，「論述要有邏輯，有這麼困難嗎？」

黃國昌表示，若林萬億可領「高額的退休金加上18%」是不合理的，「不就再次印證『加大年金改革幅度』、『加速18%退場』的必要性嗎？」

黃國昌建議，批評林萬億不是不行，但應朝向「他所領導的改革方案幅度，不僅根本不夠，甚至還透過沿用過去以『以本俸*2』當所得替代率分母的詐術，掩飾改革後所得替代率竟然還可以高達90%以上的真相」；他感嘆，就像林濁水說的，根本悖離年改的理念，這才是真正到位的批評。