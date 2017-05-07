反年改批林萬億領18％ 黃國昌：邏輯錯亂！
2017-05-07 13:04
時代力量立委黃國昌表示，近日痛批行政院政委林萬億的反年改陣營，根本「邏輯錯亂」！（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕反年改人士近日批評主導年金改革的行政院政委、台大社工系教授林萬億，退休後可領退休俸與18%，「不道德、不要臉」，林萬億昨嚴正駁斥，表示一切按照制度處理。時代力量立委黃國昌看不下去，也跳出來怒嗆，根本是「邏輯錯亂」！
黃國昌今於臉書撰文指出，對於反年改陣營批評林萬億，「可以從台大退休領超過10萬元的月退休金再加18%」，他覺得這些人是「邏輯錯亂」，「論述要有邏輯，有這麼困難嗎？」
黃國昌表示，若林萬億可領「高額的退休金加上18%」是不合理的，「不就再次印證『加大年金改革幅度』、『加速18%退場』的必要性嗎？」
黃國昌建議，批評林萬億不是不行，但應朝向「他所領導的改革方案幅度，不僅根本不夠，甚至還透過沿用過去以『以本俸*2』當所得替代率分母的詐術，掩飾改革後所得替代率竟然還可以高達90%以上的真相」；他感嘆，就像林濁水說的，根本悖離年改的理念，這才是真正到位的批評。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- 疑夫妻口角開瓦斯尋短 南投憂鬱婦獲救
- 戴資穎公益趴有戲 捲袖、鬧柯P
- 出獄未滿月偷大學生背包 警手機定位逮人
- 年輕人應追求興趣非名利 柯：先吃飽比較重要
- 29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶
- 醫訊》預防骨鬆 成大醫師建議這樣做…
- 柯爾次輪難執教 勇士今夜不寂寞
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- NBA》復元狀況不佳 羅利第4戰恐再度缺陣
- 又是「川普」指示！詐騙車手案警查主謀
- 超商又有新服務？奧客在餐桌上剃狗毛...
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之1 － 龐城之春
- 阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭
- 八仙傷友 拍臉部平權影片
- 雲林六房媽過爐 數萬人隨行
- Jolin聲援同志親動手 畫作無酬供用捐義賣
- 法律白話文》出國幫人代購商品回來會犯法嗎？
- 又是過彎失速 男騎士狠撞休旅車慘死
- 米嚕咕的占星頻道：2017.5/7～5/13
- 2轎車驚險擦撞 差1公尺就撞上小7門口
- 觀光博弈炒地「金門不是我的家」
- 行孝不能等 旅英碩士棄高薪返台當粗工
- 撞死2工人逃逸 家屬狠批：一命賠一命！
- 用1甲子時間帶大3憨兒 慈暉媽媽來不及領獎
- 疑遭逮心生不滿 酒駕男在警局前自焚抗議
- 英地方選舉 執政黨大勝
- 玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場
- 發放育兒津貼 朱立倫籲中央統一標準
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 空服員請假抗議 遠航董事長：對人性感到失望
- 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
- 補教狼師引恐慌 許毓仁：根本問題是「教育體制」
- 狂妄單車賊 被逮嗆：抓耙子機照到就算我的
- NBA》卡位拉扯火氣大 杜蘭特怒推戈貝爾（影音）
- 不聽勸！醉男遇警告誡酒後別開車不聽 硬開到小吃店GG了
- NBA》柯爾進行手術 回歸燃起一線希望
- 《半小時驚醒1次》照顧罕病兒 單親媽夜難眠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反年改批林萬億領18％ 黃國昌：邏輯錯亂！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分