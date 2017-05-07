生育補助各縣市不一 柯P：應有更好的規則

台北市長柯文哲7日出席第五屆愛天使樂活園遊會，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2017-05-07 11:47

〔記者張議晨／台北報導〕台灣總生育率降低，各縣市為提升生育率，紛紛祭出補助及獎勵措施鼓勵生子，而有不少新手爸媽則精打細算，根據津貼遷戶口，演變成各縣市福利角力。對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，現行台灣很多社福跟獎勵補助都不是法律規定，變成是各縣市處理，所以財政較好的縣市，較願意將錢拿到社福，但這不是好辦法，應有一套更好規則。

柯文哲今上午參加愛天使5樂活園遊會活動，柯表示，包括重陽敬老金、生育補助、育兒津貼及幼兒園補助，大家（指各縣市）都不一樣，造成大問題應提出做討論。媒體追問，是否統一補助，才較合理。柯文哲說，應該要有更好的規則。

由於柯文哲曾說過「台灣三成女性不婚，是國安危機」。媒體詢問，生育率是否也會成為另一個國安危機。柯說，其實生育補助也沒有解決問題，因為「生了還是要養，還要花錢」，就算補助2萬5再往上拉，也沒有解決問題，這些都是大問題。

柯還以台北市幼兒園補助舉例，他說，台北市有辦幼稚園補助，但他發現戶籍設在台北市，卻沒有在台北市念幼稚園的有6000人，原因是台北市4歲念幼稚園有補助，家長心態是「不拿白不拿」，這確實是個問題。至於要怎麼解決，「現在還沒有想出來」。