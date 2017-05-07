中國遠海長訓 馮世寬：帶給台灣戰備壓力

國防部長馮世寬：中國軍機軍艦遠海長訓成固定模式，帶給台灣戰備壓力。（記者廖振輝攝）

2017-05-07 10:49

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長馮世寬上午在淡江大學戰略研究所演講活動中指出，中共航母數量增加，黃海及東海已不能滿足他訓練的需要，遠海長訓將成為固定訓練模式，突破第一島鏈更擴大到第二島鏈，這帶給台灣非常大的壓力，不得不提升戰備因應。

對於總統蔡英文日前提出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸互動的「三新」主張，要在變動的情勢中，台灣與中國維持和平穩定的狀態，需要共同思考對兩岸和平穩定、區域安定繁榮有利的架構。

但馮世寬上午說，身為國防部長，他要提醒大家，兩岸政治情勢未能脫離舊格局前，我們仍可預見，中共文攻武嚇不會停止。

他並表示，台灣不樂見和中共兵戎相見，一直以來謹守兩岸現狀政治承諾，不向中共挑釁，時時防止意外發生；他還說，台灣不是沒有能力，但不會向北韓一樣發展核武。

馮說，面對兩岸情勢，我們從不畏戰，也從不挑釁，默默承受中共對台的軍事威脅，犧牲奉獻展現自我防衛決心，才換取台海穩定，這不是妄自菲薄，我們也從不覺得自己是小國，我國的做法對東亞各國做出巨大貢獻，長年犧牲奉獻理應得到相關國家的對等肯定。

他認為，兩岸和平和區域安全穩定發展，是政府長期以來追求目標，國家安全戰略是政治經濟軍事外交和深化民主，保持靈活策略，也要和第一島鏈相關國家保持均衡友好發展關係。

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